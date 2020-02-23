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ميسي يتخطى بنزيما بعد خماسية ايبار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

كسر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ​​ الإسباني، صيامه التهديفي في اللقاء امام ​ايبار​ ضمن الجولة 25 من الليغا الاسبانية.

ونجح ميسي في قيادة النادي الكتالوني لتحقيق الفوز على ايبار بنتيجة 5-0 منها سوبر هاتريك للبرغوث.

وجاء هدف ميسي الأول في الدقيقة 14، والثاني والثالث في الدقيقتين 37 و40، بينما جاء الرابع في الدقيقة 87 ليصل بذلك للهدف رقم 18 له في الليغا هذا الموسم.

ترتيب هدافي :

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.

كريم بنزيما، ، 13 هدفًا.

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لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

ماكسيميليانو غوميز، فالنسيا، 9 أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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