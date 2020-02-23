ميسي يتخطى بنزيما بعد خماسية ايبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

كسر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ​برشلونة​ الإسباني، صيامه التهديفي في اللقاء امام ​ايبار​ ضمن الجولة 25 من الليغا الاسبانية.



ونجح ميسي في قيادة النادي الكتالوني لتحقيق الفوز على ايبار بنتيجة 5-0 منها سوبر هاتريك للبرغوث.

وجاء هدف ميسي الأول في الدقيقة 14، والثاني والثالث في الدقيقتين 37 و40، بينما جاء الرابع في الدقيقة 87 ليصل بذلك للهدف رقم 18 له في الليغا هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

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لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

ماكسيميليانو غوميز، فالنسيا، 9 أهداف.