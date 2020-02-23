شكرا لقرائتكم رضا عبد العال لـ شيكابالا: أعلن اعتزالك الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رضا عبد العال نجم نادى الزمالك والأهلى السابق، رضاه عن قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الأخيرة، مشيرا إلى أن جمهور الفريقين أشعلوا الأحداث فى بادئ الأمر، مؤكدا أن جمهور الأهلى تمادى فى الهجوم على شيكابالا وما فعله كان رد فعل تجاه الهجوم الكاسح وغير المبرر عليه رغم اعترافنا بخطئه فيما بدر منه.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن هناك قلة من جمهور الناديين هى السبب، مطالبا قائد نادى الزمالك بالاعتزال فى الوقت الحالي، خاصة بعد أن حقق مع الفريق بطولتين متتاليتين قائلا: "أنت مش هتلعب اد اللى لعبته ومش هتعرف تحقق إنجاز زى ده تانى ومش هتتكرر تانى فى تاريخك ".

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وعن عقوبة إمام عاشور أكد أنه يستحق ذلك خاصة بعد التعدى على قائد الأهلى بهذه الطريقة غير اللائقة .

ووجه عبدالعال الشكر لدولة الإمارات على استضافة السوبر المصرى والتنظيم الجيد، مقدما اعتذاره البالغ لقيادات الدولة على ما شهده ملعب المباراة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.