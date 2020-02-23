شكرا لقرائتكم تغيرات بالجملة فى تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر وفايلر يبدأ بهؤلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية، قمة الدوري العام المصري المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، وهي المواجهة التى تأتى بعد 4 أيام فقط عقب لقاء السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات الخميس الماضي، وانتهى بفوز الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

فيما يؤدى الأحمر في النادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم ،الأحد، إستعداداً للمباراة الهامة والقوية أمام الزمالك وهي المباراة التي خطفت الأنظار والاهتمام خلال الساعات الماضية بسبب الحديث عن تأجيلها بناءً على رغبة مسئولو الزمالك الذين رفضوا خوض المباراة بدعوى ضيق الوقت فيما أصر الأهلي واتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم إستعداداً للقمة المرتقبة غداً إلا إذا صدر قرار مفاجئ بتأجيل المباراة.

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ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي في مباراة القمة عدة تغييرات في التشكيل بسبب المستوى السيئ الذي ظهر عليه أكثر من لاعب في مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بالأمارات والتي إنتهت بهزيمة الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 حيث أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق في إعادة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي أمثال أحمد فتحي وأحمد الشيخ ومروان محسن وهناك اتجاه للاعتماد بشكل أكبر على السنغالي بادجي .

وسيدأ فايلر في الغالب بالدفع بكل من الشناوى فى حراسة المرمي وأيمن أشرف ووليد سليمان على حساب ياسر إبراهيم وجونيور أجاي الموقوفان عقب أحداث الشغب كما سيبدأ تشكيله لكل من مروان محسن وأحمد فتحي .

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة