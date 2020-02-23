شكرا لقرائتكم فايلر يطالب لاعبي الأهلي بالفوز أمام الزمالكبقمة الدوري لمصالحة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع لاعبي فريقه خلال استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري العام والمقرر اقامتها غداً الاثنين، وعلم "الخليج 365" أن فايلر طالب لاعبيه بنسيان أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك مؤكداً لهم أنهم قدموا مباراة جيدة على المستوى الفني واستحوذوا على الكرة طوال أحداث المباراة وكانوا أقرب للفوز قبل أن يخسروا المواجهة بضربات الترجيح.

Advertisements

وأضاف فايلر، أن مباراة القمة ستشهد الاعتماد على نفس العناصر التي شاركت في مباراة السوبر باستثناء عنصرين حيث يرغب فايلر في اراحة اليو ديانج ومحمد هاني على أن يتم منح الفرصة للثنائي محمود متولي وأحمد فتحي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.