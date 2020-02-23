شكرا لقرائتكم مران الزمالك يكشف استبعاد 4 نجوم من مواجهة الأهلي فى قمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الرباعي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى، غداً، الإثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة،

كما قرر الجهاز الفى للزمالك، اكتفاء الرباعي بجانب محمود علاء مدافع الفريق الأبيض بالفقرات التأهيلية واستكمال باقي المران بصالة الجيمانزيوم فى النادي، يأتي ذلك من أجل حصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء ومعالجة الإرهاق بعد الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر بالزمالك إن هناك تفكير من جانب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى إراحة الرباعى طارق حامد وحازم إمام ومحمود علاء وبن شرقى من المشاركة فى التشكيل الأساسى بالقمة مع الاستعانة ببعضهم على مقاعد البدلاء وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية عقب مران اليوم الأحد المقام حاليا بملعب النادى حيث يدرس كارتيرون كل البدائل المتاحة للرباعى قبل حسم قراره.

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وبدأ مران الزمالك، اليوم، الأحد، بجلسة عقدها الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مع اللاعبين قبل إنطلاق المران وقام الجهاز الفنى للفريق خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بحصد بطولتين وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.