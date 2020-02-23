شكرا لقرائتكم كارتيرون يصعد 4 ناشئين استعداد لمواجهة الأهلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلى، غداً، الإثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.