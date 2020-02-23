شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. عبد الشافى وجمعة راحة.. وأوباما ينضم لمجموعة الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمى للزمالك عن حصول كلا من محمد عبدالشافى وعبد الله جمعة ظهيرى الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت، اليوم، على ملعب النادى قبل مباراة الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً، الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يغيب عنها عبد الله جمعة للإيقاف.

وتواجد عبد الله جمعة وعبد الشافى بالملعب فى الجلسة التي عقدها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ببداية المران مع اللاعبين وعقب ذلك قرار الفرنسي باكتفاء الثنائى بأداء التدريبات بجيمانيزيوم النادي وذلك لمعالجة الإجهاد العضلى.

Advertisements

كما اكتفى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بمشاركة يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق في الجزء الأول التأهيلي بالمران، ثم استكمل بقية التدريبات بصحبة باقي المجموعة المتواجدة فى جيمانزيوم النادى وهم شيكابالا وحازم إمام ومحمود علاء وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات كما يدرس كارتيرون الاستعانة ببعضهم فى قمة الدورى الممتاز لتعويض الغيابات المتواجدة بالفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى.