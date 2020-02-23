شكرا لقرائتكم محمد يوسف: كان يجب تأهيل كهربا نفسيًا قبل مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي،على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا أمام الزمالك فى مباراة السوبر المصري الذى أقيم فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، قائلًا:" كان لازم كهربا يتم يتأهيله نفسيًا وياخد تعليمات بأنه سوف يتعرض للإستفزازت، ولكن من الواضح أن لم يتحدث معه أحد".

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، لم يكن هناك فرصة للحديث عن كهربا فنيًا، وكان لازم يكون في وقفة والعقوبات مناسبة .

وأعلن مسئولو الأهلي التعاقد الرسمي مع كهربا بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي وقدم اللاعب إلى مقر النادي بالجزيرة خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وعقد جلسة مع أمير توفيق مسئول التعاقدات لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد، قبل أن يعقد جلسة ثانية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، قرارات بخصوص أحداث مباراة السوبر، التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وجاءت العقوبات كالتالى :-

