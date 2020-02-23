شكرا لقرائتكم الزمالك يلعب بالناشئين أمام الأهلي في قمة الدوري من أجل عيون الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية، قمة الدوري العام المصري المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، وهي المواجهة التى تأتى بعد 4 أيام فقط عقب لقاء السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات الخميس الماضي، وانتهى بفوز الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

من جهته يستعد نادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للقمة حيث تجمع اللاعبين فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى.

ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية في الثانية ظهر اليوم حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم في احد فنادق القاهرة، علي أن يكون التمرين في ملعب النادي قبل التوجه لفندق المعسكر .

وير كارتيرون أن مباراة الترجي التونسي هي الأهم في الوقت الحالي وأن مباراة الأهلي يمكن تعويضها في الدوري حال خسارتها بأى نتيجة إلا أن مواجهة الترجي ستكون عامل الحسم بنسبة كبيرة لتأهل الفريق الي الدوري قبل النهائي للبطولة الأهم.

Advertisements

وتحدث كارتيرون للاعبيه عن أن مباراة الأهلي مؤكدا انها بروفة قوية رسمية لمباراة الترجي ، سيتم خلالها اختبار بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات، وكذلك اختبار لجاهزية العائدين من الإصابة أمثال .

ويبحث الجهاز الفني للزمالك إمكانية اراحة أكبر عدد من اللاعبين في مباراة الأهلي، وسيضطر الزمالك اللعب بالناشئين والدفع ببعض اللاعبين البعيدين عن التشكيل الأساسي للزمالك لعدة ظروف أبرزها إيقاف شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة في ظل غياب حازم إمام ومحمد عبد الشافي للإصابة .

وفى الغالب سيتم الدفع بعدة لاعبين مثل محمود جنش حارس مرمي الفريق والذي يعود لقائمة مباريات الفريق في الدوري، ومحمد عبد السلام ومحمود الونش في الدفاع وأحمد عيد في الجبهة اليمني وإسلام جابر في اليسري ومحمد حسن ومحمد اوناجم ومصطفي فتحي وكاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو ويوسف أوباما، وعمر السعيد.