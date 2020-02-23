شكرا لقرائتكم الزمالك يحجز فندق مواجهة الأهلي استعداداً لقمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى جهاز الزمالك الإدارى، إجراءات حجز فندق الفريق لدخول معسكر قمة الدورى، حيث يخوض الفريق حاليًا مرانه استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الإثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك عقب مرانه لدخول معسكر مغلق استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها بينما ينتظر جهاز الزمالك القرار النهائى من مرتضى منصور رئيس النادى، إلا إنه تم الانتهاء من إجراءات حجز فندق الفريق تمهيدا لدخول معسكر مغلق عقب مران اليوم، خاصة إنه حتى الآن لم يصل إلى الفريق أية مستجدات بشأن أية تعديلات في موعد القمة وأخطر الجهاز، اللاعبين، قبل المران اليوم بدخول معسكر القمة.

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وعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى وقام الجهاز الفنى للفريق خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بحصد بطولتين وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.