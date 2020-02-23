شكرا لقرائتكم بعد إيقافه 8 مباريات.. شيكابالا يغيب عن الزمالك في هذه اللقاءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، قرارات بخصوص أحداث مباراة السوبر، التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وجاءت العقوبات كالتالى:



إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

Advertisements

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجايى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وبهذه العقوبة، يغيب شيكابالا عن الزمالك فى 8 لقاءات مقبلة وهى الأهلى غدا الاثنين، بيراميدز 2 مارس المقبل، طلائع الجيش 9 مارس المقبل، سموحة 16 مارس المقبل، الإنتاج الحربى 23 مارس المقبل، أسوان 30 مارس المقبل، طنطا 6 أبريل المقبل، الجونة 13 أبريل المقبل.