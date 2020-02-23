شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم بدائل الزمالك أمام الأهلي فى قمة الدورى بعد مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتأتى البدائل التى يفكر بها كارتيرون فى المراكز المختلفة بالزمالك نظرا لوجود غيابات بسبب إيقافات لكلا من شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور الذى كان ينوى المدرب الفرنسى الاعتماد على جهودهم فى قمة الدورى، إلى جانب وجود إصابات بالفريق على رأسها إصابة الظهيرين حازم إمام ومحمد عبد الشافى بخلاف رغبة المدير الفنى للزمالك فى إراحة عدد من الأساسيين خشية تعرضهم لإصابات قبل لقاء الترجى التونسى، الذى سيجمع الفريقان فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يجرى كارتيرون، تقسيمة فى نهاية مران اليوم لحسم البدائل التى سيعتمد عليها فى قمة الدورى الممتاز، ويعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق من أجل تهنئتهم بالتتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الأهلى، بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، على أن تشهد الجلسة إخطار رئيس الزمالك للاعبين بحجم المكافآت التى سيحصلون عليها عقب الفوز بالبطولة وتأتى جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك على هامش استعدادات الفريق لقمة الدورى الممتاز بعدما استقر الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على هوض مران وحيد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

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واستقر جهاز الزمالك على خوض الفريق لمرانه فى الثانية من ظهر اليوم، استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، وبذلك سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى عقب المران، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة، كما يترقب الجهاز الفنى للأبيض موقف مجلس إدارة النادى من خوض اللقاء من عدمه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى.