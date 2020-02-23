شكرا لقرائتكم زي النهاردة .. الأهلى يتوج للمرة الخامسة بطلا للسوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج النادى الأهلي بطلا للسوبر الافريقى للمرة الخامسة في تاريخه، فى مثل هذا اليوم 23 فبراير 2013 وذلك عقب تغلبه على فريق ليوبار الكونغولي خلال المباراة التي أقيمت،باستاد برج العرب في الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، ووقدم الأهلي تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع جملة من الأهداف خلال الشوط الأول، وتمكن الثنائي رامي ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفي الفوز في الدقيقتين 56 و70، في حين أحرز هدف ليوبار الوحيد «رودي» في الدقيقة 79 . خاض المارد الاحمر المباراة بصفته بطل دوري ابطال افريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012. Advertisements خاض الاهلى المباراة بتشكيل يضم كل من: شريف إكرامي – وائل جمعه –شريف عبدالفضيل – أحمد شديد قناوي – رامي ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبدالظاهر “عماد متعب” – السيد حمدي “محمود تريزيجيه”. ويتصدر فريق الأهلى قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي، بستة ألقاب، كما كان للأهلى رقمًا قياسيًا خاصًا فى بطولة السوبر الأفريقى، وهو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و 2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و 200).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زي النهاردة .. الأهلى يتوج للمرة الخامسة بطلا للسوبر الأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.