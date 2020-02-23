شكرا لقرائتكم زيدان عن إصابة هازارد: "لا تبدو جيدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يشعر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالتفاؤل بخصوص إصابة لاعبه إيدن هازارد خلال الهزيمة 1-صفر في ضيافة ليفانتي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت وقبل خوض مباراتين مرتقبتين.

وغاب هازارد عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل وكان يخوض مباراته الثانية فقط منذ العودة لكنه خرج مصابا في الشوط الثاني ووضع الثلوج على قدمه اليمنى وبدا أنه يشعر بألم، وقال زيدان للصحافيين: أعتقد أنه تعرض لكدمة في نفس مكان الإصابة السابقة ولا تبدو الأمور جيدة.

ويتقاسم هازارد ثمن أغلى صفقة في تاريخ ريال عندما انضم مقابل 100 مليون يورو من تشيلسي في يونيو لكنه غاب عن انطلاقة الموسم بسبب مشكلة عضلية قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل أمام باريس سان جيرمان في 26 نوفمبر الماضي.

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وسيلعب ريال، بطل أوروبا 13 مرة، مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو قبل أن يستضيف برشلونة في مباراة قمة محلية يوم الأحد.

وجاءت هزيمة ريال المفاجئة أمام ليفانتي بعد التعادل المحبط 2-2 على أرضه مع سلتا فيغو في الجولة الماضية ليفقد خمس نقاط في مباراتين ويتنازل عن القمة لبرشلونة الذي سحق إيبار 5-صفر.

وقال زيدان: أهدرنا خمس نقاط في مباراتين لكن هكذا سارت الأمور. أدينا الشوط الأول بشكل رائع لكن لم نتمكن من التسجيل بينما أحرز المنافس هدفا من أول فرصة وهذا تسبب في صدمة لنا، لكن هذه كرة القدم وهي قاسية حقا لكن لا أعتقد أن ما حدث كان مستحقا لنا لأن الفريق بذل قصارى جهده، والآن يجب أن نرفع رؤوسنا عاليا وندرك ما حدث ونفكر في المباراتين المقبلتين.