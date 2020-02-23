حيثيات عقوبات السوبر: كهربا حاول ضرب الحكم.. وحركة غير أخلاقية من قائد الزمالك.. وسبب انقاذ شيكابالا من عقوبة الإيقاف حتى نهاية الموسم؟

حالة من الغضب والاستياء انتابت جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير ناديي الاهلي والزمالك بعد قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد الاحداث المؤسفة التى شهدها مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه عن طريق ركلات الترجيح.

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن تقرير الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، الذي أدار مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه عن طريق ركلات الترجيح، لم يوجه أي إدانة للثنائي وليد سليمان أو طارق حامد، كما أن ما أظهرته مقاطع الفيديو من انفعال الأخير هو طبيعي في كرة القدم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضح المصدر أن سبب إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات، هو قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الأهلي بعد اللقاء، وأن اللجنة طبقت نص اللائحة على اللاعب دون تخفيفها.



وأوضحت المصادر أن تقرير حكم اللقاء، هو ما تسبب في إجماع اللجنة على إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم، لرؤية الأعضاء أن لاعب الأحمر بمجرد نزوله الملعب ارتكب تصرفات أثارت الجماهير واللاعبين.



وكان الحكم النرويجي سيفين موين، أدان كهربا، حيث ذكر أن اللاعب اعتدى على أحد لاعبي الزمالك بالضرب عقب اللقاء، ما دفعه إلى طرده، إلا أن كهربا استمر في التجاوز وحاول الاعتداء على الحكم.



وأضافت المصادر: "فيديوهات إحدى القنوات الناقلة للقاء، كشفت اعتداء أحمد زاهر، إداري الزمالك على بعض لاعبي الأهلي، فضلا عن ركل إمام عاشور للاعب الأهلي وليد سليمان، بقدمه في سلوك غير رياضي".

يذكر أن قرارات لجنة الانضباط جاءت كالتالي:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وقررت اللجنة أيضا تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

كما نشر موقع"الوطن سبورت" أسباب عدم إصدار لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بنداري، عقوبة بإيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، حتى نهاية الموسم الحالي، وهي نفس عقوبة الثنائي محمود كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك.



واستندت اللجنة في عقوبتها ضد شيكابالا، إلى أنه تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير الأهلي، وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاهدتها اللجنة أن لاعب الزمالك لم يرد على الهتافات في بداية الأمر.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بالاستئناف على العقوبات التي جرى توقيعها على اللاعبين أمام لجنة الانضباط، وكشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، عن أن المجلس سيجتمع بعد قليل، لاتخاذ عدة قرارات رسمية، وأن المجلس يرفض كل العقوبات التي جرى توقيعها.



وأشار المصدر إلى أنه في حالة رفض التظلم سيلجأ مجلس إدارة الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، للطعن على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي النادي الأبيض، وهو ما دفع رئيس النادي لتكليف إدارة الشؤون القانونية بتجهيز ملف كامل عما حدث.