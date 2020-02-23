استئناف وتظلم والمحكمة الدولية.. خطوات تصعيد الأهلي ضد عقوبات السوبر.. ومجلس الخطيب يجتمع اليوم لمناقشة العقوبات.. ويترقب قرار تأجيل القمة

يعقد مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً عصر اليوم الأحد، لمناقشة قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي سيجري استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضوره، العقوبات التي أصدرها الاتحاد، ويترقب مصير مباراة القمة المقررة في الدوري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي، بين الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، عدة قرارات كالتالي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وقررت اللجنة أيضا تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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ودعا محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، مجلس الإدارة لاجتماع طارئ اليوم، للرد على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.

وقالت مصادر مطلعة داخل إدارة نادي الأهلي لموقع "الوطن سبورت" أن الخطوات التي يسعى مجلس إدارة الأهلي لاتخاذها خلال اجتماع اليوم، للرد على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة مباراة السوبر الأخيرة، ستكون التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بالاستئناف على تلك العقوبات أمام لجنة الانضباط، وفي حالة رفضه سيقوم بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة.

وأفاد المصدر أنه في حالة رفض تظلم الأهلي سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا للطعن على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي النادي.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وقررت اللجنة تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.