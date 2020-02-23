"#جمد_النشاط_يا_أهلي".. "#عاوزين_حق_الأهلي_يا_خطيب".. يتصدر "تويتر".. جمهور الأحمر ينتفض ضد عقوبات السوبر

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على مشجعى النادي الأهلي عقب قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخاصة بمباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك، والتي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين.

واشتعل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخاصة بمباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك، والتي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين.

وتصدر هاشتاج يحمل اسم "#جمد_النشاط_يا_أهلي"، وآخر يحمل اسم: "#عاوزين_حق_الأهلي_يا_خطيب"، بعد قرار لجنة الانضباط بإيقاف 3 لاعبين من الأهلي وهم محمود عبد المنعم كهربا، لنهاية الموسم، والثنائي جونيور أجايي وياسر ابراهيم، لمدة مباراتين.



ودون أحمد الصافي قائلا: "بلاها دوري وافريقيا عندنا منهم كتير، يا إما قرارات تاريخيه زي دي وتجمدوا النشاط، يا إما مع السلامة وسيبوها لغيركم".

كما كتب حسن راول قائلا: "لو الحكاية بالوضع اللي احنا شايفينه كده يبقى بلاها لعب كورة ويورونا حيلعبو ازاي من غير الأهلي".

كما دونت ايمان فراج قائلة: "وليد سليمان اول واحد لازم حقه يرج". كما أضاف أونيوي قالا: "كفايه بقي ضيعتوا هيبة الاهلي لتعرفوا قيمتة وتعرفوا تحافظوا على حقوق اللعيبة لتسيبوها احسن".

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس، العديد من القرارات بشأن أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك، وجاءت العقوبات بعد الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة، وتقرر ما يلي:

Advertisements

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.