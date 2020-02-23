فيوري يعود "إلى العرش" بلقب الوزن الثقيل وهزيمة أولى لوايلدر

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أحرز البريطاني تايسون فيوري لقب المجلس العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل، بفوزه بالضربة القاضية الفنية على الأميركي ديونتاي وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما ليل السبت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وبعد نحو 14 شهرا من نزالهما الذي انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني (31 عاما) سطوته في نزال الإعادة، وقدم "أقوى أداء في مسيرته في الملاكمة"، بحسب توصيف هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، لينهي بذلك احتكار منافسه الأميركي للقب لخمسة أعوام.

وأتى الحسم بقرار من الحكم في الجولة السابعة، بعدما وجه فيوري ضربات قوية لاسيما باليد اليمنى لمنافسه تسببت بنزف الدم من أذنه اليسرى وفمه، وأبقاه خلال الجولات في موقع دفاعي متراجع.

وتمكن البريطاني من اسقاط منافسه وايلدر (34 عاما) أرضا في الجولتين الثالثة والخامسة، قبل ان يوقف الحكم كيني بايلس النزال قبل دقيقة و39 ثانية من نهاية الجولة السابعة، معلنا خسارة وايلدر للمرة الأولى في مسيرته بعد 42 فوزا (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل وحيد.

وقال فيوري "لقد عاد الملك الى العرش"، بعدما حافظ على سجله خاليا من الخسارة في 30 نزالا، بينها 21 بالضربة القاضية، مع تعادل واحد.

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وحيّا الملاكم البريطاني منافسه الأميركي الذي "تمتع فعلا بقلب بطل (...) وجهت إليه ضربة نظيفة باليد اليمنى وأسقطته أرضا، لكنه عاد ليقف على رجليه وينافس حتى الجولة السابعة".

وتابع "هو مقاتل، سيعود، سيصبح بطلا مجددا".

من جهته، بدا ان الملاكم الأميركي، وعلى رغم ميل التشجيع في قاعة "أم جي أم غراند" لصالح منافسه، أراد مواصلة القتال بعد قرار الحكم.

وأوضح وايلدر "كنت أتمنى لو ان فريقي سمح لي بالاستمرار"، على رغم انه لم يظهر في الجولات السبع التي خاضها، الأداء نفسه الذي أظهره في نزاله ضد فيوري في كانون الأول/ديسمبر 2018 في مدينة لوس أنجليس الأميركية، حيث تمكن من طرحه أرضا مرتين.

وتعد هذه المواجهة الأكبر في عالم الوزن الثقيل منذ نزال البريطاني لينوكس لويس والأميركي مايك تايسون في العام 2002، وجذبت العديد من النجوم مثل أسطورة كرة السلة الأميركية السابق إرفين "ماجيك" جونسون، ولاعب غولدن ستايت ووريرز درايموند غرين، وباتريك ماهومس الذي قاد فريقه كنساس سيتي تشيفس الى لقب دوري كرة القدم الأميركية.