ايقاف كهربا حتى نهاية الموسم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لاعب النادي الاهلي الدولي محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم، بعد احداث شغب مباراة الاهلي والزمالك في الكأس السوبر التي اقيمت الخميس في ابو ظبي.

والحقت اللجنة عقوبات وغرامات كبيرة بلاعبين واداريين بعد المباراة التي شهدت اشتباكات على ارض الملعب، قبل تتويج الزمالك على حساب غريمه بركلات الترجيح 4-3.

وقررت اللجنة "على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6 الاف دولار اميركي) لكل منهم".

كما اوقفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالاضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.