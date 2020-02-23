شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الدكش يكشف أحداث جديدة فى موقعه السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حالة من الغضب والإدانة لعدد كبير من جماهير الكرة المصرية عقب إصدار لجنة الإنضباط باتحاد الكرة قرارتها عن أحداث مباراة السوبر المصري ، حرص الزميل مصطفى يحيى وبرنامج الدكش علي كشف كافة الأحداث التى شهدتها المباراة عقب إنتهائها بفوز الزمالك بركلات الترجيح والتي كانت سببا في تلك الافعال التي لاقت انتقادا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي .

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، قرارات بخصوص أحداث مباراة السوبر، التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وجاءت العقوبات كالتالى :

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.