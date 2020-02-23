شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الرازق" يحصد ذهبية جديدة لمصر فى البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل المنافسات في البطولة العربية الخامسة عشر وبطولة الشيخة فاطمة للرماية، التي تستضيفها مصر على ميادين نادي الرماية ونادي الصيد 6 أكتوبر، وسط منافسة قوية من الرماة العرب بمختلف المسابقات.

وبدأ اليوم الأحد بمنافسات المسدس 10 متر ضغط هواء، والتي انتهت بفوز التونسية أولفا الشعراني بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحلت خلفها اليمنية ياسمين نبيل، فيما فازت المصرية هالة أشرف بالميدالية البرونزية.

واستطاع المصري سامي عبد الرازق أن يحصد الميدالية الذهبية في منافسات المسدس 10 متر ضغط هواء، بعد منافسة شرسة مع الثنائي السعودي عقيل بن عبد الهادي وسفار الدوسري، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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وفي منافسات البندقية 50 متر رجال (3 أوضاع) فاز الرامي العماني إبراهيم بن سالم بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد المصري حمادة طلعت الميدالية الفضية، متقدما على العماني عصام البلوشي الذي حل ثالثا.

وفي مسابقة مسدس 25 متر موحد، فاز سعيد بن مسلم من عمان بالميدالية الذهبية، وحصد المصري أحمد شعبان الفضية، كما فاز العماني سلطان الحجري بالميدالية البرونزية.

وفاز منتخب الكويت بالمركز الأول في منافسات الحفرة مختلط، والمكون من العميد عبد الرحمن ماهر وهاجر فوزي، بينما حل الثنائي المصري أحمد زاهر وماجي عشماوي ثانيا محققا الفضية، فيما فاز ثنائي كويتي آخر مكون من طلال عبدالله وسارة عبد الرحمن بالمركز الثالث.