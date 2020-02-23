شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر التظلم ضد عقوبات الانضباط بعد أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التظلم والالتماس ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الأحد لبحث سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بعد صدور عقوبات الانضباط، إلا أن المجلس الأحمر وجد أن التقدم بتظلم يعد أمر ضروري أملاً في تخفيض العقوبات التي شملت عدد كبير من نجوم الفريق.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.