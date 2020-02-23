شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب زملكاوى يعتذر للاعبى الأهلي بعد أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء مباراة السوبر والأحداث التى وقعت بعد انتهاء قمة الأهلى والزمالك تُلقى بظلالها على الوسط الكروى، خاصة بعد قرارات لجنة الانضباط والتى لم تلق قبولاً لدى إدارتى الأهلى والزمالك، وقام لاعب زملكاوى وحيد بالتحدث مع نجوم الأهلى وقدم لهم اعتذاراً على ما حدث بعد المباراة من تجاوز خاصة ما حدث تجاه وليد سليمان.

لمعرفة من هو لاعب الزملك الذى اعتذر للاعبى الأهلى بعد أحداث السوبر، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى، فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وأنها ستقام فى السابعة والنصف مساء غداً فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.

Advertisements

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الجماهير ووسائل الإعلام العمل على التهدئة و عدم إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة أنها مباراة فقط فى كرة القدم.

تستعد غدا خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستقبال مليونا ونصف مليون درهم إماراتى تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبى الرياضى مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصرى الذى أقيم فى العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم الخميس الماضى وفاز به الزمالك على الأهلى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف درهم.



