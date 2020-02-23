شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستبعد كارتيرون 4 أساسيين من تشكيل الزمالك فى قمة الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرباعى محمود عبدالرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأشرف بن شرقى وحازم إمام، لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حالياً على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة الأهلى غداً، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام باستاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفى للزمالك اكتفاء الرباعى، بجانب محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بالفقرات التأهيلية واستكمال باقى المران بصالة الجيمانزيوم فى النادى، وذلك من أجل حصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء ومعالجة الإرهاق بعد الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة.

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وأوضح مصدر بالزمالك أن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يفكر فى إراحة الرباعى طارق حامد وحازم إمام ومحمود علاء وبن شرقى من المشاركة فى التشكيل الأساسى بالقمة مع الاستعانة ببعضهم على مقاعد البدلاء، وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية عقب مران اليوم الأحد المقام حاليا بملعب النادى، حيث يدرس كارتيرون كل البدائل المتاحة للرباعى قبل حسم قراره.

وبدأ مران الزمالك اليوم، الأحد، بجلسة عقدها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مع اللاعبين قبل انطلاق المران وقام الجهاز الفنى للفريق خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بحصد بطولتين، وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك، وسامى الشيشينى المدرب العام، مع اللاعبين عن ضرورة التركيز فقط والاستعداد بقوة، وعدم الالتفات لأى أمور أخرى. وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتى تلك الخطوة فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.