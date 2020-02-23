شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الحيثيات الخاصة بلجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب استفزازه جماهير الأهلى "مرتين" خلال مباراة السوبر المصرى، الأولى كانت قبل المباراة، والواقعة الشهيرة الثانية عقب الفوز بالسوبر وتوجهه نحو جماهير الأهلى ما ترتب عليه توقيع العقوبة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات المهمة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

من ناحية أخرى، تضمنت حيثيات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.

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وعلم الخليج 365 أن الحيثيات الموجودة فى إيقاف محمود كهربا تعود إلى بداية أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم اعتدائه على عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالضرب بـ"الشلتوت" عقب استفزاز جمعه لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم، ثم قيام كهربا بتحطيم الأيس بوكس الخاص بفريقه أمام مرأى ومسمع الجماهير والحضور فى أرض الملعب إلى جانب قيامه بسب الدين بصوت عالى وقت تدخل المتواجدين فى الملعب لإسكاته.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وأنها ستقام فى السابعة والنصف مساء غد فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.