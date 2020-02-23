الأولمبية تهنئ اتحاد السلاح بتأهل رجال وسيدات الشيش لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى بعد تأهل رجال وسيدات سلاح الشيش لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وأكد هشام حطب أن الإنجازات التى تتحقق تأتى فى ظل الاهتمام الكبير بالرياضة والرياضيين من قبل الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدألفتاح السيسى الذى تشهد الرياضة المصرية فى عهده تطورا وتقدما كبيرين.

وقال المهندس هشام حطب، لدينا طموحات فى تحقيق ميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكل يوم لدينا فرص فى زيادة عدد المتأهلين والذى يمنحنا فرص أكبر فى المنافسة.

و أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تأهل سيدات الشيش إلى أولمبياد طوكيو بعد ألفوز على اسبانيا 45 /36 واللعب على المراكز من التاسع إلى 12 فى كأس العالم بروسيا .

بينما تاهل منتخب الرجال إلى الأولمبياد بعد ألفوز على الصين فى كاس العالم بالقاهرة ليتاهل إلى دور الثمانية .

خسر البطل الأولمبى علاء أبو القاسم من بطل هونج كونج بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للشيش التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة أمس .

ونجح البطل الأولمبى علاء أبو القاسم فى التأهل لدور الـ16 بألفوز على بطل إيطاليا 15 / 8 فى دور الـ 32، وصعد أبو القاسم لدور الـ32 بألفوز على بطل الصين 15 / 2 فى دور الـ 64، بينما تأهل محمد حمزة لدور الـ 32 ألفوز على بطل قبرص بنتيجة 15 / 6 قبل أن يخسر من لاعب إيطاليا فى الدور نفسه .

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وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الأخيرة للأدوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 أمس ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الأدوار الرئيسية للبطولة .

ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات ألفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الأدوار التمهيدية أمام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9 والصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .