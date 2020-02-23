زى النهاردة.. الأهلى يهزم ليوبار الكونغولى ويتوج بالسوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 فبراير 2013 توج النادى الأهلي بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد «رودي» فى الدقيقة 79 . خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012. Advertisements خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى “محمود تريزيجيه”. ويتصدر فريق الأهلى قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بالسوبر الأفريقى بستة ألقاب، كما كان للأهلى رقم قياسي خاص فى بطولة السوبر الأفريقى، وهو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و 2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و 200).

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