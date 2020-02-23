شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فايلر للاعبى الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي ، محاضرة مطولة مع لاعبى فريقه خلال استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى الدورى العام، والمقرر إقامتها غداً الاثنين. وعلم الخليج 365 أن فايلر طالب لاعبيه بنسيان أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك مؤكداً لهم أنهم قدموا مباراة جيدة على المستوى الفنى واستحوذوا على الكرة طوال أحداث المباراة، وكانوا أقرب للفوز قبل أن يخسروا المواجهة بضربات الترجيح.

وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن مباراة قمة الدورى فرصة جيدة لمصالحة الجماهير وتعويضهم عن خسارة السوبر، مطالباً إياهم بالتركيز فى المباراة القادمة وتقديم مستوى جيد لحسم المواجهة لصالحهم والابتعاد أكثر بقمة الدورى.

وأضاف فايلر أن مباراة القمة ستشهد الاعتماد على نفس العناصر التى شاركت فى مباراة السوبر، باستثناء عنصرين، حيث يرغب فايلر فى إراحة أليو ديانج ومحمد هانى على أن يتم منح الفرصة للثنائى محمود متولى وأحمد فتحى.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.