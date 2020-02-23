شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل تقام مباراة القمة فى موعدها بعد عقوبات السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً بشأن مصير قمة الأهلى والزمالك ، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، وذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى أن القمة سيتم تأجيلها على خلفية عقوبات بطولة السوبر، فى التقرير التالى نلقى الضوء على بعض التساؤلات بشأن مصير قمة الأهلى والزمالك وألى التفاصيل:

س: كيف استقبل الأهلى والزمالك عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة؟

ج: هناك حالة من الغضب والاستياء داخل الناديين بشأن هذه العقوبات، وإن كانت حالة الغضب أكثر فى الأهلى، وهناك ردود أفعال لهذه العقوبات فى القطبين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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س: هل يفكر الأهلى فى الانسحاب من الدورى عقب عقوبات السوبر؟

ج: لا.. فمجلس الأهلى لا يُفكر فى الانسحاب من الدورى ولا تجميد النشاط الكروى، ولا الاعتذار عن قمة الغد أمام الزمالك، حيث يرغب المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب فى الدفاع عن حقوقه دون التطرق لمسألة تأجيل القمة أو الانسحاب من الدورى.

س: وماذا عن موقف الزمالك من استكمال بطولة الدورى؟

ج:حسب تأكيدات مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال الساعات الماضية، فإن القلعة البيضاء لن تخوض مباراة الغد لأن الزمالك طلب منذ أيام تأجيل المباراة وعدم خوضها وزادت رغبته فى التأجيل عقب قرارات السوبر.

س: هل تسببت هذه الاعتراضات على تأجيل القمة بحسب اتحاد الكرة؟

ج: مازال اتحاد الكرة يصر على موقفه من القمة وأكد أنها ستقام فى موعدها غداً ولن يتم تأجيلها.