شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحتفل بكأس السوبر بصورة يشاركه فيها جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال نجوم الزمالك يحتفلون بالتتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى، ونشر النجم طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، صور للحظة رفعه كأس السوبر المصرى بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح، ويظهر فى خلفية الصورة جماهير الزمالك وهم يشاركون طارق حامد الاحتفال بلحظة حمله كأس السوبر المصرى بعد أيام قليلة من التتويج بكاس السوبر الأفريقي.



طارق حامد يحمل كاس السوبر

وفى وقت سابق، علق طارق حامد لاعب الزمالك على واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلى فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، وقال طارق حامد لبعض مشجعى الزمالك فى مطار أبو ظبى: "ماكنتش عايز اعمله حاجة.. بس كهربا اللى ضربنى الأول.. روحت أقوله ماينفعش كدا أنت مجنون ..فرد عليا مما جعلنى ادفعه فى وجهة".



طارق حامد

ووجه طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر، رسالة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على إنستجرام، بعدما نشر صورته حاملا كأس السوبر المصرى وعلق قائلا، "اعمل بجد بصمت.. ودع النجاح يصنع الضجيج".

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وتوّج الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وقال طارق حامد أن ميدالية السوبر الأفريقى أهديتها إلى ابنى وبنتى زعلت فقلت لها ميدالية السوبر المصرى هتكون بتاعتك ووعدتها بذلك، وكدا بنتى وابنى مش زعلانين".

وأضاف طارق حامد خلال تصريحاته، النادى الأهلى فريق كبير، وهدفنا الوحيد كلاعبين هو المكسب فقط مهما كان المنافس، ونحن فى نادى الزمالك لا نلعب مباريات فقط إنما نلعب لتحقيق البطولات.

واحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيره بفوز الفريق الكروى على الأهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة.