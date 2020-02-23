شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحجز فندق قمة الدورى استعداداً لمواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى جهاز الزمالك الإدارى إجراءات حجز فندق الفريق لدخول معسكر قمة الدورى، ويخوض الفريق حاليًا مرانه استعداداً لمواجهة الأهلى غداً، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك عقب مرانه لدخول معسكر مغلق استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، بينما ينتظر جهاز الزمالك القرار النهائى من مرتضى منصور رئيس النادى، إلا أنه تم الانتهاء من إجراءات حجز فندق الفريق تمهيداً لدخول معسكر مغلق عقب مران اليوم، خاصة أنه حتى الآن لم يصل إلى الفريق أية مستجدات بشأن تعديلات فى موعد القمة، وأخطر الجهاز اللاعبين قبل المران اليوم بدخول معسكر القمة.

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وعقد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى وقام الجهاز الفنى للفريق خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بحصد بطولتين وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق.

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامى الشيشينى المدرب العام، مع اللاعبين حول ضرورة التركيز فقط والاستعداد بقوة وعدم الالتفات لأى أمور أخرى، وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتى تلك الخطوة فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات المهمة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.