شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات مصر للشيش يتأهلن إلى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح تأهل سيدات الشيش إلى أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على إسبانيا 45 /36 واللعب على المراكز من التاسع إلى 12 فى كأس العالم بروسيا .

بينما تأهل منتخب الرجال إلى الأولمبياد بعد الفوز على الصين فى كأس العالم بالقاهرة ليتأهل إلى دور الثمانية.

من ناحية أخرى، خسر البطل الأولمبى علاء أبو القاسم من بطل هونج كونج بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للشيش التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة أمس .

ونجح البطل الأولمبى علاء أبو القاسم فى التأهل لدور الـ16 بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 8 فى دور الـ 32، وصعد أبو القاسم لدور الـ32 بالفوز على بطل الصين 15 / 2 فى دور الـ 64، بينما تأهل محمد حمزة لدور الـ 32 الفوز على بطل قبرص بنتيجة 15 / 6 قبل أن يخسر من لاعب إيطاليا فى الدور نفسه .

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وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الأخيرة للأدوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 أمس ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الأدوار الرئيسية للبطولة .

ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات الفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الأدوار التمهيدية أمام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9 و الصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا.