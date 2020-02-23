شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 4 ناشئين بالزمالك استعداداً لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً على ملعب النادى اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على استاد القاهرة.

وقام الجهاز الفنى للزمالك خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بحصد بطولتين، وشدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق.

Advertisements

كما تحدث كارتيرون المدير الفنى للزمالك وسامى الشيشينى المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة، وعدم الالتفات لأى أمور أخرى، قام الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتصعيد رباعى الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم وتأتى تلك الخطوة فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.