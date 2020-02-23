سوبر كورة.. 5 أسباب وراء إيقاف وتغريم لاعبى الأهلي والزمالك فى أحداث السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفصح مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن حيثيات قرارات وعقوبات اللجنة التى صدرت أمس السبت، والخاصة بأحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات .

وبحسب المصدر، فإن اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبى الرياضى والمركز الإعلامى، وحصلت على شريط المباراة الأصلى لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بجانب تفريغ 20 كاميرا بالملعب نظرا لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات .

ووفقا لما ذكره مسئولو لجنة الانضباط والأخلاق فى اتحاد الكرة المصرى، فإن هناك 5 أسباب حقيقية وراء إيقاف وتغريم لاعبى الأهلى والزمالك فى أحداث شغب السوبر.

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وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرارات فى اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وبحسب المصدر فإن اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبى الرياضى والمركز الإعلامى وحصلت على شريط المباراة الأصلى لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بجانب تفريغ 20 كاميرا بالملعب نظرا لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات .

ووفقا لما ذكره مسئولو لجنة الانضباط والأخلاق فى اتحاد الكرة المصرى فان هناك 5 أسباب حقيقة وراء إيقاف وتغريم لاعبى الأهلى والزمالك فى أحداث شغب السوبر.