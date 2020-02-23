ثلاثي الزمالك راحة من تدريبات الفريق

حصل محمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا. تواجد الثلاثي بالملعب بالجلسة التي عقدها كارتيرون ببداية المران مع اللاعبين، وعقب ذلك قرر الفرنسي اكتفاء الثلاثي بأداء التدريبات بجيمانيزيوم النادي، وذلك لمعالجة الإجهاد العضلي الذي يعاني منه الثلاثي. مع اللاعبين، وعقب ذلك قرر الفرنسي اكتفاء الثلاثي بأداء التدريبات بجيمانيزيوم النادي، وذلك لمعالجة الإجهاد العضلي الذي يعاني منه الثلاثي. وعلى جانب آخر اكتفى الجهاز الفني بمشاركة يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق، في الجزء الأول التأهيلي بالمران، على أن يستكمل بقية التدريبات بصحبة باقي المجموعة الموجودة بالجيمانيزيوم.

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