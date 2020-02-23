اتحاد الكرة يستعجل شركة الملابس قبل الدور الثاني

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا لشركة الملابس العالمية يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات المتفق عليها لآداء مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، والأدوار المقبلة لبطولة كأس مصر. لآداء مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، والأدوار المقبلة لبطولة كأس مصر. كما تضمن الخطاب سرعة إرسال الملابس، بحسب الجدول المتفق عليه، وموعدها الأسبوع المقبل، خصوصًا أطقم الحكام لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية.

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