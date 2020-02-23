تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية بالركض حول الملعب لمدة 15 دقيقة خلال مران الفريق اليوم، أعقبها فترة ترفيهية خفيفة عبارة عن تبادل الكرة باليد فيما بينهم لتخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين.

حرص كارتيرون، المدير الفني للأبيض، على متابعة هذه الفقرات ومنح تعليمات للاعبين. خلال مران الفريق اليوم، أعقبها فترة ترفيهية خفيفة عبارة عن تبادل الكرة باليد فيما بينهم لتخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين.حرص كارتيرون، المدير الفني للأبيض، على متابعة هذه الفقرات ومنح تعليمات للاعبين.

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