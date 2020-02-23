رباعي الزمالك يواصل التأهيل

ادي الرباعي شيكابالا وطارق حامد واشرف بن شرقي وحازم امام لاعبي الزمالك ، فقرة تديبية تأهيلية علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. المقام حاليا بملعب النادي. وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اكتفاء الرباعي بجانب محمود علاء ، بالفقرات التأهيلية واستكمال باقي المران بجمانيزوم النادي ، يأتي ذلك من اجل حصول هولاء علي اكبر قدر من الاستشفاء ومعالجة الارهاق. بجانب محمود علاء ، بالفقرات التأهيلية واستكمال باقي المران بجمانيزوم النادي ، يأتي ذلك من اجل حصول هولاء علي اكبر قدر من الاستشفاء ومعالجة الارهاق.

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