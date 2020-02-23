رباعي الزمالك 2001 ينتظمون بتدريبات الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم.

وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات. مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد، للتدريب مع الفريق بمران اليوم.وتأتي تلك الخطوة في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق ليكتسبوا المزيد من الخبرات.

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