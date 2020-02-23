الجهاز الفني للزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين قبل المران

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لمباراة الأهلي بالدوري والمقرر لها غدا الإثنين.

وقام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بحصد بطولتين.

وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

كما حث كارتيرون وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى.

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