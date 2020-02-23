إسرائيل تستخدم أذرعها لتنفيذ أجندتها في المنطقة العربية

تصدر هاشتاج إسرائيل، مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أن إسرائيل تقوم بتمويل الإرهاب وتنفيذ أجنداتها من خلال قطر وتركيا وإيران.

قال مغردون إن اسرائيل كيان يقف وراء تمويل الإرهاب، ويعطي تعليمات لتركيا وإيران بالتنفيذ والتمويل، مؤكدين أن الإرهاب الذي ترغب في إسرائيل بتمويله حركة حماس، وتركيا تمول تنظيم داعش وقاعدة سوريا، وإيران تقوم بتمويل كتائب حزب الله، وأن جميع الأموال تأتى من قطر.

وتابع نشطاء: "للأمانة.. الحقيقة دائمًا تؤلم، لأن القضية الفلسطينية مجرد حبر على ورق أمام النظام القطرى، تمجد وتكذب وتقول، ولكن الحقيقة واضحة للجميع، والصحيح أن

علاقتها مع إسرائيل ممتازة، يكفي أن رئيسزار قطر والتقى رئيس الاستخبارات القطرية محمد المسند للمرة الثانية".

وأكد آخرون أن علاقة قطر مع الكيان الصهيوني ودورهم في تنفيذ أجندة إسرائيل في المنطقة منذ زمن بعيد، وبدأت تظهر تلك العلاقة في المنطقة العربية منذ 2011 وتحديدًا عندما قامت ثورات الربيع العربي إبان سقوط الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.