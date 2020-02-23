الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بتأهل رجال وسيدات الشيش لأولمبياد طوكيو

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بعد تأهل رجال وسيدات سلاح الشيش لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
نجح منتخب السيدات في حجز تذكرة التأهل اليوم بعد التغلب على منتخب إسبانيا بنتيجة 45-36 في البطولة
وأكد المهندس هشام حطب أن الإنجازات التي تتحقق تأتي في ظل الإهتمام الكبير بالرياضة والرياضيين من قبل الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تشهد الرياضة المصرية في عهده تطور وتقدم كبير.
وأشار المهندس هشام حطب لدينا طموحات في تحقيق ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكل يوم لدينا فرص في زيادة عدد المتأهلين والذي يمنحنا فرص أكبر في المنافسة.
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