بعد وفاة شخصين وإصابة 60 بالكورونا.. إيطاليا تمنع إقامة الفعاليات الرياضية

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، عدم إقامة أي فعاليات رياضية في منطقتي لومبارديا، وفينيتو، بعد تفشي وباء كورونا، ما أدت إلى وفاة شخصين ، وأصيب عدد يتجاوز 60 شخصًا في لومبارديا وفينيتو.

ويتسبب قرار رئيس الوزراء الإيطالي فى تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي، الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا.

وكانت مباراة أتالانتا وساسولو كان من المنتظر إقامته على ملعب جيويس،

في مدينة برجامو التي تتواجد في، فيما كان من المنتظر إقامة مباراة هيلاس فيرونا وكالياري على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مدينة فيرونا والتي تتواجد في إقليم فينيتو.

وقرر الاتحاد الايطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.