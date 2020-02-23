رياضة | تشكيل هجومي لمانشستر يونايتد ضد واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هجومي لمانشستر يونايتد ضد واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد واتفورد

حراسة المرمى : دي خيا

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خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو

خط الوسط: ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - جيمس

خط الهجوم: مارسيال - جرينوود

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على حساب فريق تشيلسي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.