رياضة | خزينة الجبلاية تنتعش بسبب السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الجبلاية تنتعش بسبب السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم غدًا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الدفعة الثانية من حقوق الجبلاية من مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتستعد غدًا خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليون ونصف مليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة ، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم .

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.