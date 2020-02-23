رياضة | الأهلي يرد عبر "الخليج 365 الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد عبر "الخليج 365 الرياضي" على أنباء تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك غدًا في القمة.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "مباراة القمة في موعدها، لم يصلنا أي إخطار من اتحاد الكرة بتأجيل المباراة".

وأضاف: "لا أساس من الصحة حول تأجيل القمة، وستقام في موعدها، ولا أعرف السبب وراء إطلاق مثل هذه الأخبار".

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.