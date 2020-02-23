رياضة | عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صدمة قوية بعدما تعرض البلجيكي إيدين هازارد للإصابة وغيابه عن الفريق لمدة شهرين.

وكان هازارد قد اضطر لمغادرة مباراة ريال مدريد أمس أمام ليفانتي بالدوري الإسباني "الليجا" في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة وحل زميله فينيسيوس جونيور بديلًا له.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا اليوم الأحد جاء كالتالي :"بعد الفحوصات التي تم اجرائها على لاعبنا ايدن هازارد في مركز الخدمات الطبية التابعة لويال مدريد ، تبيّن وجود شرخ في شظية كاحل القدم اليمين".

وعلى الرغم من عدم إعلان النادي مدة غياب هازارد إلا أن تقارير صحفية في إسانيا أشارت إلى أن الجناح البلجيكي سيغيب عن الفريق الملكي لمدة شهرين