رياضة | عثمان لـ"الخليج 365 الرياضي": لا صحة لبطلان انتخابات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان لـ"الخليج 365 الرياضي": لا صحة لبطلان انتخابات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على الأنباء التي تردد مؤخرًا حول حقيقة الحكم ببطلان انتخابات النادي الأحمر بعد الدعوى المقدمة من أحذ أعضاء الجمعية العمومية ضد المجلس الحالي.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "ما يتردد ليس له أساس من الصحة، لم يصدر أي حكم بذلك".

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وأضاف: "ما الغرض في ذلك وإطلاق مثل هذه الشائعات، الأمر غير صحيح بالمرة".

وكانت أنباء قوية قد ترددت مؤخرًا أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قد قضت ببطلان انتخابات الأهلي، بعد قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بدعوى ضد محمود الخطيب ومجلسه.