رياضة | الجبلاية تكشف عن عدد الحاضرين لمباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تكشف عن عدد الحاضرين لمباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن عدد الحاضرين خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، بالدوري العام.

وكشف مسؤولو الجبلاية، عن تحديد 30 فردًا وعضوًا لحضور مباراة القمة بواقع 15 عضوًا لكل نادٍ، حيث تُقام المباراة بدون حضور جماهيري.

وكانت الجبلاية أعلنت في وقت سابق، إقامة المباراة في موعدها على ملعب القاهرة الدولي، ولا نية لتأجيلها لرغبتها في انتظام المسابقة والتقليل من مؤجلاتها.

ومن المقرر أن يصل طاقم التحكيم الليتواني، اليوم على أن يتم استقباله من قبل وفد خاص من أعضاء الجبلاية، لإنهاء إجراءات خروجه من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة مباشرةً.

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وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.