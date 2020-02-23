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لاعبو بايرن ميونيخ يحذرون تشيلسي: سنهاجمكم!

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بايرن ميونيخ يحذرون : سنهاجمكم! والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020

أطلق لاعبو ​بايرن ميونيخ​ تحذيراً لتشيلسي قبل مواجهة ​​.

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واستعد بايرن للقاء في مباراة الذهاب في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ​بادربورن​ 3-2.

وقال المهاجم ​توماس مولر​: "نحن نستعد جيدًا ليوم الثلاثاء ثم سنهاجم هناك! الروح موجودة، نحن في مرحلة من النجاح. لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع وهذا هو سبب ثقتنا بالفعل. هكذا نريد أن نظهر هناك".

وقال حارس مرمى بايرن، ​مانويل نوير​: "تحترمنا جميع الفرق الدولية. لقد رأوا كيف وصلنا إلى المجموعة. لذلك نحن ندخل في اللعبة بثقة ونريد بطبيعة الحال الفوز".

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